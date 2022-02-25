Минобороны России сообщило о блокировке Киева с западной стороны

Российские военные заблокировали Киев с западной стороны. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав украинскую столицу с запада.

Представитель Минобороны пообещал, что российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева.

Коношенков также отметил, что украинские военные развернули установки «Град» на площади Шевченко, чтобы наносить удары в район аэродрома Гостомель.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город переходит в фазу обороны. Он призвал жителей собрать запасы еды, воды и вещей первой необходимости, он также не рекомендовал киевлянам выходить на улицу. «Враг проник в город», — сказал он.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал российский лидер.

В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для мирных жителей.