Минобороны России раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году

В наступившем году ВКС России перевооружат первый полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». На вооружение поступят два комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 ЗРПК «Панцирь-С».

«В 2021 году в ВКС планируется поступить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“ и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК „Панцирь-С“. Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 „Витязь“», — приводят «Известия» текст сообщения министерства обороны России.

В прошлом году на вооружение поступили четыре полковых комплекта С-400 и 24 «Панциря-С». Их поставили в подразделения ПВО в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областях. В учебный центр ЗРВ в Ленинградской области поступил первый комплекс С-350. Ранее в Минобороны отметили, что С-350 повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в несколько раз.

ЗРК С-350 «Витязь» предназначен для защиты важнейших объектов и группировок войск от современных и перспективных средств воздушного нападения. С-350 разработал концерн «Алмаз-Антей».