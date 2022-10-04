Космические войска России провели эксперименты с иностранными спутниками | 360°

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Космические войска России провели эксперименты с иностранными спутниками

Минобороны сообщило, что Россия проводила эксперименты с иностранными спутниками на орбите

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Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск.

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — рассказали в ведомстве.

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Среди других итогов — обнаружение более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

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Кроме этого, было выдано 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки.

В Минобороны добавили, что в космических войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов техники. В частности, в Республике Коми и Мурманской области создаются новые радиолокационных станции системы предупреждения о ракетном нападении.

4 октября в России отмечается День космических войск РФ. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Авторы:

Минобороны РФ

Космические спутники

Космос

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