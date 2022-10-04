Космические войска России провели эксперименты с иностранными спутниками | 360°

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Деньги
04 октября 2022, 03:54
Центробанк решил бороться с уловками застройщиков в России
Власть
04 октября 2022, 03:30
Минстрой рассказал о восстановлении новых российских регионов
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Армия
04 октября 2022, 03:21
Космические войска России провели эксперименты с иностранными спутниками
Здоровье
04 октября 2022, 03:20
Невролог назвал неожиданный эффект от хронического недосыпа
Власть
04 октября 2022, 02:53
Десятки депутатов не участвовали в историческом голосовании. Причины разные — от болезни до федерального розыска
Спецоперация
04 октября 2022, 02:39
Гендиректор Запорожской АЭС признался, что передавал информацию украинским спецслужбам
Армия
04 октября 2022, 02:39
Кабмин разрешил регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных
Мир
04 октября 2022, 02:10
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
04 октября 2022, 02:00
Назван срок подготовки мобилизованных