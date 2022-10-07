Минобороны заявило, что проблем с оснащением мобилизованных нет | 360°

Армия 07 октября 2022, 23:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минобороны заявило, что проблем с оснащением мобилизованных нет Минобороны РФ: вооруженные силы имеют все необходимое для обеспечения мобилизованных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские Вооруженные силы имеют все необходимое оснащение, чтобы обеспечить мобилизованных граждан в местах подготовки и в зоне проведения специальной операции. Об этом в Telegram-канале Минобороны страны сообщил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Вооруженные Силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Горемыкин отметил, что в министерстве признательны регионам за готовность отказаться от праздничных новогодних мероприятий в поддержку Вооруженных сил России. Однако замминистра подчеркнул, что в этом нет необходимости, военнослужащие обеспечены экипировкой и всем необходимым.

Реклама

Власти крупных городов и регионов приняли решение отменить новогодние празднования, а сэкономленные средства отправить на нужды мобилизованных граждан. Однако общественность призвала сохранить традиционные елки для детей.

0 0 0 0 0 0