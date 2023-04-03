Армия 03 апреля 2023, 07:46 Минобороны России показало видео работы «Солнцепека» в зоне СВО Минобороны показало кадры работы «Солнцепека» в ходе специальной военной операции

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Министерство обороны России показало боевую работу расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям украинских боевиков. Они наносят удары 220-миллиметровыми термобарическими неуправляемыми снарядами.

«Горячее дыхание „Солнцепека“: экипажи тяжелых огнеметных систем ВДВ продолжают выполнять боевые задачи», — уточнили в ведомстве.

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Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами. Они уничтожают опорные пункты и заглубленные укрытия ВСУ, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

В министерстве уточнили, что противник считает «Солнцепек» одной из приоритетных целей. Для обеспечения безопасности боевую работу экипажей огнеметной системы прикрывают специальные группы.

В конце февраля Минобороны России показало видео работы «Солнцепека» под Угледаром.