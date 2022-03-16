Минобороны России передаст ДНР и ЛНР гранаты и мины ВСУ

Запасы вооружения украинских войск со складов в Херсонской области российские военные передадут бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что речь идет о более чем 10 тысячах ящиков с ручными гранатами Ф-1 и сотнях ящиков с боеприпасами к противотанковым гранатометам. Боеприпасы российские военные обнаружили на складах Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

«Российские военнослужащие передадут Народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие, хранившиеся на военных складах ВСУ в Херсонской области. <…> На складах, по самым приблизительным подсчетам, находятся более 10 тысяч ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам. Тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению», — заявили в Минобороны.

Вооруженные силы России в рамках проводимой спецоперации по демилитаризации Украины взяли под полный контроль Херсонскую область. Об этом накануне сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что все оружие, которое ВСУ получили из стран Запада, передадут Народной милиции ЛНР и ДНР.