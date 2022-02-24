Минобороны России опровергло данные о якобы сбитом самолете над Украиной

Сообщения о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По информации российского ведомства, украинские силы ПВО подавлены, военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя.

До этого агентство Reuters сообщило, что украинские системы ПВО сбили российский самолет на востоке Украины. Позже информация о якобы сбитом российском самолете появилась в заявлении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Там говорилось, что речь идет о самолете Су-24.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны России заверили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, цель операции — вывести из строя военную инфраструктуру Украины. Это делают с помощью высокоточных средств поражения.

На фоне эскалации ситуации Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения на Украине.