Минобороны России опровергло бомбардировку госпиталей Сирии

Российские самолеты не наносили ударов по сирийским больницам в Идлибе. Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию, назвав ее бездоказательной.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что якобы найденные прессой подтверждения атаки не имеют под собой оснований.

«Все представленные якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны», — подчеркнул он.

NYT обвинила Россию в атаках на больницы в Сирии Подробнее

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором шла речь о деятельности Военно-космических сил России на территории Сирии. Якобы в мае 2019 года российские военные разбомбили четыре сирийских госпиталя.

Всемирная организация здравоохранения, уточнила NYT, включила все четыре медицинских учреждения в специальный список, одобренный ООН. В него вносят организации, которые хотят защитить от нападений.

Речь идет об атаке на хирургический госпиталь Набад-аль-Хаят, больницу Кафр Набл, медучреждения в Кафр Зите и Аль-Амале.