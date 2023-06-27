Армия 27 июня 2023, 11:22 Минобороны России досрочно получило многоцелевой вездеход «Витязь» по госконтракту Минобороны России досрочно получило по контракту многоцелевой вездеход ДТ-10ПМ «Витязь» РИА «Новости»

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Машиностроительная компания «Витязь», входящая в состав концерна «Уралвагонзавод», в рамках контракта досрочно передала Минобороны последнюю партию гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ. Об этом сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

«На днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин — двухзвенный гусеничный транспортер ДТ 10ПМ», — указано в сообщении.

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В концерне отметили, что «Витязи» не имеют аналогов. Машину отличают высокая проходимость, маневренность, скорость передвижения и грузоподъемность. Кроме того, транспортеры способны преодолевать водные препятствия с полной нагрузкой без специальной подготовки, а эксплуатировать их можно при очень высоких и низких температурах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области. Глава Минобороны посетил завод по производству танков и тяжелых огнеметных систем, где поставил руководству задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску тяжелых боевых машин и ТОС.