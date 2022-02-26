Минобороны РФ заявило об уничтожении 6 катеров ВМС Украины

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении шести катеров ВМС Украины в результате морского боя. Целью их атаки были 82 солдата, добровольно сложивших оружие.

Также стало известно, войска ДНР взяли Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь.

«Националисты на Украине используют такую же технику, как террористы в Сирии», — добавили в Минобороны.

В министерстве еще раз подчеркнули, что накануне после того, как Украина заявила о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях спецоперации приостановили.

О том, что соответствующий приказ отдавал 25 февраля президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако переговоры не состоялись.

Как пояснили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, их не устроили условия. Украинское правительство сочло, что их пытаются принудить к капитуляции. Какие конкретно условия предлагала Россия, не уточнялось.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Зеленский заявил также, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. Уже на следующий день в Сети появились видео, на которых всем желающим раздавали оружие «без расписок и документов».

В Киеве сразу же начало распространяться мародерство. В Сети появилось видео с задержанными мародерами, которые собирались ограбить магазин, используя предоставленное властями оружие.