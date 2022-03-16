Минобороны РФ заявило о наступлении ЛНР в Северодонецке

Группировка войск ЛНР продолжает наступление и ведет боевые действия в Северодонецке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходят на северо-востоке, востоке и северо-западе города. Кроме того, ведомство заявило, что подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Ботманка, Михайловка, Васильевка, Ставка. Также они ведут бой за Верхнеторецкое. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По данным Минобороны, российские Воздушно-космические силы за сутки сбили четыре беспилотных летательных аппарата, два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова и один МиГ-29 — в районе Новая Быковка.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины», — сказано в материале телеканала.

Всего с момента проведения спецоперации России на Украине уничтожены 111 украинских самолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 68 вертолетов 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и другие боевые бронированные машины. Также 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 129 реактивных систем залпового огня и 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.