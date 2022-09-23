Частичная мобилизация в РФ

Важное 23 сентября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минобороны рассказало, работники каких сфер не подпадут под частичную мобилизацию Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию

Читать 360tv в

Министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не подпадут под объявленную президентом частичную мобилизацию. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — сообщили в ведомстве.

Реклама

На службу не привлекут работников в области информационных технологий, работников российских операторов связи и центров обработки данных.

Реклама

Также речь идет о специалистах средств массовых информации (учредителях, редакциях, издателях), телеканалах, радиоканалах. Кто обеспечивает «стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В своем обращении к россиянам глава государства сказал, что граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

3 0 0 0 4 30