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Минобороны рассказало, работники каких сфер не подпадут под частичную мобилизацию

Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию

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Министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не подпадут под объявленную президентом частичную мобилизацию. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — сообщили в ведомстве.

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На службу не привлекут работников в области информационных технологий, работников российских операторов связи и центров обработки данных.

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Также речь идет о специалистах средств массовых информации (учредителях, редакциях, издателях), телеканалах, радиоканалах. Кто обеспечивает «стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В своем обращении к россиянам глава государства сказал, что граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Минобороны РФ

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Частичная мобилизация в РФ

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