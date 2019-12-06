Минобороны РФ успешно испытало спутник-инспектор

Министерство обороны РФ провело эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы в рамках продолжения испытаний новой космической техники.

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Ведомство сообщило, что эксперимент направлен на продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников. Вся информация о них сейчас передается на наземные средства обработки.

Как уточнил ТАСС, спутник, который может на орбите осуществлять мониторинг состояния отечественных космических аппаратов, был выведен на орбиту с космодрома Плесецк 26 ноября.

Издание «Военное дело» сообщило, что в США к российским спутникам-инспекторам относятся с подозрением. Вашингтон считает, что они способны выводить из строя и атаковать космические аппараты других стран.