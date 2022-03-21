Минобороны РФ уличило офис Зеленского в «пропагандистском вранье»

Все сведения о якобы «реальных потерях» России в ходе спецоперации, распространяемые советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком, являются пропагандистским враньем. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал ТАСС.

Генерал-майор заявил, что никому не советует вводить людей в заблуждение относительно профессионализма и реальных возможностей российских военных.

«Все распространяемые господином Подоляком якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских ВС, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — сказал пресс-секретарь Минобороны.

Конашенков также прокомментировал слова Подоляка о том, что Россия якобы берет только «количеством и крылатыми ракетами». Представитель оборонного ведомства напомнил, что спецоперацию на Украине проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Но их применяют для нанесения высокоточных ударов исключительно по объектам украинской военной инфраструктуры. Гражданские объекты же атакуют только националисты и ВСУ, подчеркнул Конашенков.