Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух складов ракет «Точка-У» на Украине

Авиация ВКС РФ ликвидировала два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Балаклея и Червоная Поляна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет „Точка-У“», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы, а также военной техники противника. Конашенков добавил, что две украинские «Точки-У» удалось перехватить в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Петрополье.

Кроме того, за прошедшие сутки российские ПВО сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29. Это произошло в районе населенного пункта Малиновка под Донецком.