Водитель автомобильного батальона сержант Евгений Комаров при выполнении боевого задания проявил смелость и решительность, и несмотря на ранение, смог доставить боеприпасы к месту назначения. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время выполнения боевой задачи по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции ВСУ, на автомобильную колонну было совершено нападение. Российская техника подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов.

Сержант Комаров получил осколочные ранения от разорвавшейся рядом мины. Однако российский военнослужащий смог использовать рельеф местности и под плотным огнем противника вывел машину с боеприпасами в безопасную зону.

Минобороны России отметило, что общевойсковые подразделения вовремя получили боеприпасы благодаря смелости, решительности и профессионализму Евгения Комарова. ВС РФ продолжили наступательные действия вглубь обороны украинских националистских вооруженных формирований.