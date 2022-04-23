Минобороны РФ рассказало о новых героях спецоперации, рискующих жизнью ради спасения других

Минобороны РФ рассказало о новых героях спецоперации на Украине: майоре Роберте Байрамбекове, капитане Максиме Шевченко и майоре Вячеславе Манахове. Они помогли сохранить жизни, рискуя собственной.

Роберт Байрамбеков с первых дней спецоперации организует медобеспечение в одной из группировок российских ВС и медицинских подразделениях. Организовал взаимодействие вверенных медицинских подразделений с авиационными, чтобы раненых оперативно эвакуировали. Лично участвовал в обеспечении воинских частей медицинским имуществом.

Кроме того, руководил медицинским отрядом во время огневого удара украинских боевиков по аэродрому, контролируемому российскими войсками. Грамотные действия майора и его подчиненных помогли оперативно эвакуировать 15 российских раненых и не допустить потерь.

Капитан Максим Шевченко руководил группой ВС РФ, который поставили задачу уничтожить ДРГ украинских националистов. Российская группа выдвинулась на выполнение задачи ночью и обнаружила приближение военного формирования Украины составом свыше 20 человек.

«Благодаря высокому уровню тактической выучки Максима Шевченко группой российских военнослужащих в скоротечном был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и девять националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя», — рассказали в Минобороны.

Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего часть боевиков, ведущих ответный огонь, были ликвидированы, а остальные, сложив оружие, сдались в плен. Потерь личного состава в группе Шевченко не было.

Заместитель командира полка по тылу майор Вячеслав Манахов с начала спецоперации выполнял работы в районах вблизи территорий, где находился противник, ради бесперебойного тылового обеспечения российских подразделений. Лично, рискуя жизнью, участвовал в доставке материальных средств на линию соприкосновения с силами националистов.

Под руководством майора Манахова совершено более 15 рейсов для снабжения войск. Также он контролировал мероприятия по «оказанию помощи и содействию в восстановлении жизненно важных объектов» в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ.