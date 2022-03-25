Минобороны РФ предостерегло Запад от поставок оружия Украине

Минобороны РФ отслеживает заявления некоторых стран Запада о планах поставить Украине самолеты и системы ПВО. В случае реализации это не оставят без внимания, заверил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передало РИА «Новости».

«Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции», — указал Рудской.

Реальная цель таких поставок — не поддержать Украину, а втянуть ее в конфликт «до последнего украинца», пояснил начальник оперативного управления Генштаба.

Турция ранее отвергла просьбу США передать Украине зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России.

В Белом доме заявили, что США готовятся передать Украине современные системы ПВО. При этом поставки танков власти Украины у американского руководства не запрашивали.

По данным WSJ, американцы также собираются передать Украине советские ЗРК «Оса», которые США тайно получили несколько десятков лет назад.