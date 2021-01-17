Минобороны РФ предложило повысить зарплаты военным

Зарплаты военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти захотели проиндексировать на 4,9%. С такой инициативой выступило Министерство обороны России.

«Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2021 года в размере 1,037 раза», — говорится в уведомлении, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Известно, что на сегодняшний день размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимает правительство РФ, уточняет Ura.ru.

В январе 2021 года страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. За счет этого выросло число тех, чья пенсия составляет 30 тысяч рублей и более. На такую пенсию могут рассчитывать те, кто до 2019 года получал минимум 25 тысяч рублей. Однако, по словам главы аналитического центра «Сафмар» Евгения Биезбардиса, таких пенсионеров в стране очень мало.