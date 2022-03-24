Минобороны РФ пообещало показать документы о связи Пентагона и украинских лабораторий

В ближайшее время Минобороны России представит оригинальные документы, которые свидетельствуют об участии Пентагона в биологическом проекте «Ю-Пи-2». Его проводили в украинских лабораториях.

«Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», — сказал на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что в скором времени министерство покажет документы, доказывающие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался именно в Минобороны США. По его словам, эксперименты Пентагона не заканчивались разработкой опасных инфекций.

«Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Он анонсировал специальный брифинг, посвященный этой теме.