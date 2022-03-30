Минобороны РФ показало уничтожение беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne

Кадры с уничтожением беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne на Украине опубликовало Минобороны России. На них видно уничтожение из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

По данным ведомства, под крылом беспилотника были авиабомба и мины калибра 82 миллиметра. Расчет боевой машины «Панцирь-С» вовремя идентифицировал беспилотный летательный аппарат ВСУ и уничтожил цель одной ракетой. ОБ этом написал ТАСС.

В задачи ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» входит контроль воздушного пространства в зоне ответственности в нескольких километрах от населенных пунктов, цель — обеспечить безопасность мирных граждан. «Панцирь» после обнаружения сопровождает и ликвидирует цель на расстоянии до 20 километров. После уничтожения цели «Панцири» уходят в другую точку.

С начала спецоперации России на Украине ПРК «Панцирь» уничтожили более 300 беспилотников и десятки военных самолетов.