Вооруженные силы Украины разрушили фермерское хозяйство в Запорожской области. Они нанесли ракетный удар по населенному пункту Токмак. Минобороны России опубликовало видео последствий действий украинских сил.

Удар был нанесен по домам фермеров и частным хозяйственным постройкам с помощью ракетного комплекса «Точка-У».

«Тут бетонирование армированное, толщиной сантиметров 15-20. Вырвало ямку. Отбойный молоток — ничего тут не сделаешь. Представляете, какая была мощь, плиты как карточный домик разлетелись. Балка, которая стояла — была такая перемычка — она растворилась, упала. Лежит три бетонных блока в подвале. Как они туда влезли — я не знаю. То есть мощность была большая», — заявил хозяин разрушенного склада. Его процитировал телеканал «Звезда».

По его словам, он и супруга проснулись ночью от громких звуков. Мужчина считает, что характер разрушений указывает на удар ракетой. Местный житель отметил, что было три хлопка, два из которых — очень сильных.

Постройки и здания частного сельскохозяйственного предприятия полностью уничтожены, они не подлежат восстановлению.