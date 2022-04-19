Минобороны РФ показало новые списки потерь нацгвардии Украины

Министерство обороны РФ показало новые списки с данными об истинных потерях Нацгвардии Украины во время спецоперации. Информация получена из реальных украинских документов.

Оборонное ведомство выложило два документа: в первом — сведения о боевых и небоевых потерях с описанием обстоятельств смерти и мест захоронения людей, а во втором — краткие данные о случаях ранений, травм и дезертирства. Речь идет о военной части 3027, информация представлена по состоянию на 29 марта.

В документах есть сведения о 15 погибших и 55 раненых и контуженных. Также сообщается о 57 дезертирах.

«Все эти сведения указывают на большое количество дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — сделали вывод в Минобороны России.

По данным Следственного комитета РФ на 15 апреля, в России содержатся более тысячи сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, в том числе пять командиров бригад, участвовавших в боевых действиях против мирного населения Донбасса.