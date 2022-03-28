Минобороны РФ показало марш подразделений ВДВ в Киевской области

Подразделения Воздушно-десантных войск в Киевской области провели марш. Его показало Министерство обороны РФ вместе с кадрами уничтожения беспилотников противника.

На кадрах тяжелая техника российских ВДВ преодолевает водную преграду с помощью наведенного понтонного моста. После этого марш в назначенный район в Киевской области продолжается.

По ходу движения бойцы обнаружили разведывательный и боевой беспилотный летательный аппараты противника. По ним был открыт огонь, аппараты ликвидированы.

«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй — разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища», — приводит рассказ командира боевой машины Алексея телеканал «Звезда».

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