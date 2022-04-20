Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Су-34 во время спецоперации

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей Су-34 в рамках специальной операции на Украине. В кадр попали полеты и поражение целей. Ролик появился в Telehram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, экипажи ВКС России нанесли авиаудары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям националистических формирований, а также по складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Цели поражались как одиночно, так и парами.

Результаты уничтожения зафиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотников.

Ранее ведомство также выложило кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины, которое расположилось в здании промышленной застройки. Цель удалось поразить с помощью высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

Кроме того, в Сети появилось видео работы ВКС России на границе у Попасной.