Минобороны РФ подтвердило возможность эвакуации из «Азовстали» мирных жителей

Вооруженные силы РФ смогли эвакуировать из Мариуполя почти 144 тысячи мирных жителей. Также Россия готова ввести режим тишины и вывести рядовых людей с комбината «Азовсталь», если они там есть. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината)», — сказал Мизинцев. Его процитировал ТАСС.

Также российские военные могут эвакуировать военных ВСУ, которые готовы сложить оружие, националистов. Также это касается и раненых украинских военнослужащих.

По словам генерал-полковника, из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя и 341 иностранца. Также 1844 военнослужащих ВСУ, которые попали плен, безопасно выведены. Им сохранены жизни, они получают медицинскую помощь. Он подчеркнул, что все это сделано без участия украинских властей.