Минобороны РФ отвергло связь между учениями и обострением в Закавказье

Между учениями Вооруженных сил России и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе нет никакой связи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Его слова процитировало ведомство.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе Минобороны РФ.

17 июля началась внезапная проверка сил и войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Фомин подчеркнул, что Министерство обороны России предупредило иностранных партнеров о целях мероприятий, которые пройдут в рамках проверки.

Всего в мероприятиях участвуют порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, а также более 26 тысяч единиц вооружения, специальной и военной техники. Кроме того, проверка затронет более 100 различных судов.

Боестолкновение на армянско-азербайджанской границе началось 12 июля. Оно до сих пор продолжается в Товузском и Тавушском районах, которые также граничат с Грузией. По данным Баку, в результате конфликта уже погибли 11 азербайджанских военных — в их числе один генерал. Армения сообщила о гибели двоих военных. Еще пятеро армянских солдат ранены.

Обе страны перекладывают вину за перестрелку друг на друга. Некоторые страны заявили, что озабочены ситуацией, и обратились к Армении и Азербайджану с просьбой перейти к диалогу. При этом Министерство иностранных дел России заявило, что готово оказать Еревану и Баку помощь для стабилизации ситуации.