Минобороны РФ открыло гуманитарные коридоры из пяти городов Украины

Российские военные ввели режим тишины на Украине. Для эвакуации мирных жителей открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Режим тишины на Украине объявлен с 10:00 в целях обеспечения безопасности при эвакуации мирных жителей из пяти украинских городов.

«Открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя», — сообщил генерал-майор Конашенков.

Гуманитарные коридоры в Россию открыты из Киева и Чернигова (через территорию Белоруссии в Гомель с последующим перелетом в РФ). Из Сум организованы два маршрута, в Полтаву и Белгород. Из Харькова также можно выйти в Белгород. Уехать из Мариуполя в Россию можно в Ростов-на-Дону (через Новоазовск) и в Таганрог, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ заявили, что обстановка в большом количестве населенных пунктов по всей Украине приобрела характер гуманитарной катастрофы.