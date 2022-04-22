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    22 апреля 2022, 01:50

    Минобороны РФ опубликовало архивные документы освобождения Мариуполя от фашистов

    Полина Созыкина

    Новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение» запустило Минобороны России. Он посвящен особому эпизоду Донбасской операции во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года.

    Минобороны РФ опубликовало архивные документы освобождения Мариуполя от фашистов

    В рамках проекта военное ведомство опубликовало документы об освобождении Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. Среди них — фотографии разрушенных зданий, оперативные сводки советского командования, журналы боевых частей и наградные материалы на военнослужащих Красной Армии.

    Министерство обнародовало свидетельства зверств фашистов в отношении горожан и пленных военных, указав на преемственность между нацистами периода ВОВ и сегодняшними украинскими радикалами.

    «Освободив Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков, советские воины освободили и мирных жителей города от ужасов немецкой оккупации. Во время нее нацисты, как и их сегодняшние идеологические последователи на Украине, совершали чудовищные преступления и издевательства над мирным населением», — сказано в сообщении Минобороны.

    Источник фото: Минобороны РФ

    В документах указано, что немцы «часть своих кровавых свирепых акций проводили с целью дискредитации советских воинов-освободителей». То же самое происходит и в ходе сегодняшней спецоперации на Украине, подчеркнули в Минобороны.

    «Нередко немецкие пропагандисты для создания фейков проводили жестокие манипуляции над мирными гражданами. Точно так же в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ», — заметили в министерстве.