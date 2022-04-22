Минобороны РФ опубликовало архивные документы освобождения Мариуполя от фашистов

Новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение» запустило Минобороны России. Он посвящен особому эпизоду Донбасской операции во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года.

В рамках проекта военное ведомство опубликовало документы об освобождении Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков. Среди них — фотографии разрушенных зданий, оперативные сводки советского командования, журналы боевых частей и наградные материалы на военнослужащих Красной Армии.

Министерство обнародовало свидетельства зверств фашистов в отношении горожан и пленных военных, указав на преемственность между нацистами периода ВОВ и сегодняшними украинскими радикалами.

«Освободив Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков, советские воины освободили и мирных жителей города от ужасов немецкой оккупации. Во время нее нацисты, как и их сегодняшние идеологические последователи на Украине, совершали чудовищные преступления и издевательства над мирным населением», — сказано в сообщении Минобороны.

Источник фото: Минобороны РФ

В документах указано, что немцы «часть своих кровавых свирепых акций проводили с целью дискредитации советских воинов-освободителей». То же самое происходит и в ходе сегодняшней спецоперации на Украине, подчеркнули в Минобороны.

«Нередко немецкие пропагандисты для создания фейков проводили жестокие манипуляции над мирными гражданами. Точно так же в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ», — заметили в министерстве.