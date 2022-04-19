Минобороны РФ опровергло информацию о мирном населении на территории «Азовстали»

В Минобороны РФ назвали «очередным информационным вбросом» информацию украинских СМИ о том, что на территории «Азовстали» в Мариуполе якобы находится большое количество мирного населения. Опровержение от начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева опубликовал Telegram-канал оборонного ведомства.

«За последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на „Азовстали“ в большом количестве мирном населении. Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов», — говорится в сообщении.

На случай, если кто-то из мирных жителей все-таки находится на территории «Азовстали», представителей власти Украины попросили принять меры для выхода людей через гуманитарные коридоры. Мизинцев подчеркнул, что российское руководство гарантирует всем мирным людям безопасную эвакуацию и возможность перемещения в составе гуманитарной колонны в любом выбранном ими направлении.

В заявлении также отмечается, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве «живого щита» по нормам международного гуманитарного права является терроризмом, а «должностные лица киевской власти» и исполнители этой акции — военными преступниками и террористами.