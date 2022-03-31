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    31 марта 2022, 10:46

    Минобороны РФ оказало момент уничтожения укрепленных позиций ВСУ

    Александр Иванов

    Минобороны России опубликовало видео ударов вертолетами Ка-52 укрепленных позиций украинских военных. Уничтожены как бронетехника, так и сами противники.

    Сначала в видео показан процесс установки боеприпасов, потом вылет Ka-52. Вертолеты выполнили необычный для них элемент — они открыли огонь неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. Машина в этом случае задирает нос, а ракеты улетают по баллистической траектории дальше, чем с горизонтального полета.

    «Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. Ракетным ударом вертолетов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника», — сообщили в Минобороны РФ.

    В министерстве отметили, что уничтожение укрепленного района зафиксировали средства объективного контроля.

    Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей Донбасса от геноцида и издевательств.