Минобороны РФ объявило о начале российско-сербских антитеррористических учений

Представители Министерства обороны РФ сообщили о начале совместных тактических антитеррористических учения России и Сербии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности», — процитировал пресс-службу сайт RT. По словам сотрудников министерства, учения продлятся до 25 мая с участием подразделений специального назначения двух государств. Со стороны нашей страны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники.