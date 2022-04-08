В годы Великой Отечественной войны и после нее украинские националисты творили чудовищные зверства в отношении советских военных и мирных жителей. Об том свидетельствуют новые архивные документы, которые опубликовало Минобороны России. Попавшим в плен бандеровцы выкалывали глаза, отрезали языки и носы, отрубали руки и ноги, заживо сжигали. Документы доступны на сайте военного ведомства в рамках проекта «Архивы помнят все…»

Преступления против мирных граждан украинские националисты массово совершали в глубоком тылу ушедших на запад советских войск. Они пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства. Несмотря на решительные меры по борьбе, украинские националисты продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы.

Опубликованные в разделе справка политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года документы говорят, что чрезвычайная жестокость украинских националистов была обусловлена не только их зачастую неустойчивым психическим состоянием, но и определенной политической программой, реализуемой исключительно террором.

«У убитого бандеровца изъяты документы, в числе которых имеется программа действий банд УПА*, в которой указано: „В связи с ситуацией на западе первостепенная задача каждого члена УПА* — вооружаться, усилить террор против совпартактива, уничтожать всех русских и украинцев независимо, присланный или местный, но активно помогает советской власти“», — сообщалось в справке.

Ранее российская Служба внешней разведки сообщила, что располагает достоверными данными о том, что после публикации видео с пытками пленных российских военнослужащих киевские власти принимали усилия, направленные на предотвращение дальнейших утечек подобных данных.

*УПА — экстремистская организация, запрещенная в России.