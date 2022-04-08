Минобороны РФ назвало число уничтоженных военных объектов ВСУ за время спецоперации

За время спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 97 вертолетов и 421 беспилотник ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Информация появилась в Telegram-канале военного ведомства.

Вооруженные силы России также ликвидировали 228 украинских зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин и 223 установки реактивных систем залпового огня. Кроме того, уничтожены 874 орудия полевой артиллерии и минометов и 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили центр подготовки иностранных наемников на Украине ракетами БРК «Бастион». Центр располагался в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.

Кроме того, российская авиация и ракетные войска поразили еще 81 военный объект Украины. На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в Донецкой области уничтожены вооружение и военная техника резервов ВСУ, прибывших в Донбасс. Использовались высокоточные ракеты воздушного базирования.