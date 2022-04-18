Минобороны РФ назвало число погибших со стороны Украины за время спецоперации
Минобороны РФ заявило, что более 23 тысяч человек погибли со стороны Украины за время спецоперации
По последней информации, потери украинской стороны составляют 23 367 человек с момента начала спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также министерство опубликовало подробный список с данными погибших украинцев. В частности, указывается их дата рождения, обстоятельства, места гибели и захоронения, а также их звания.
В ведомстве заметили, что располагают документами, говорящими о большом количестве пропавших без вести военнослужащих с Украины, дезертировавших и раненых.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил такие действия необходимостью провести демилитаризацию и денацификацию в соседней стране. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса.