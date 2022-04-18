Минобороны РФ назвало число погибших со стороны Украины за время спецоперации

По последней информации, потери украинской стороны составляют 23 367 человек с момента начала спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также министерство опубликовало подробный список с данными погибших украинцев. В частности, указывается их дата рождения, обстоятельства, места гибели и захоронения, а также их звания.

В ведомстве заметили, что располагают документами, говорящими о большом количестве пропавших без вести военнослужащих с Украины, дезертировавших и раненых.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил такие действия необходимостью провести демилитаризацию и денацификацию в соседней стране. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса.