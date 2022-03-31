Минобороны РФ назвало абсурдным заявление о российских минах в Черном море

Заявление украинского МИД о том, что обнаруженные в Черном море мины не украинские, а российские, в оборонном ведомстве РФ назвали абсурдными.

«В заявлении министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве „бесконтрольных дрейфующих боеприпасов“. Данное заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привело РИА «Новости».

Российские компетентные специалисты идентифицировали обнаруженные морские якорные мины как «Изделие 730», отметил Мизинцев. Они состоят вооружении только военно-морских сил Украины. В Военно-морском флоте России такие мины были утилизированы еще в 2016 году, пояснил Мизинцев.

«Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию», — заявил он.

В ходе спецоперации ВС РФ строго и неукоснительно реализуют меры по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях, отметил Мизинцев. Генерал подчеркнул, что российские военные не применяют, и не будут применять морское минное оружие.

Министерство обороны России ранее сообщило, что установленные украинскими националистами в акватории Черного моря мины оторвались от донных якорей и свободно дрейфуют. В общей сложности в открытое море уплыло около 10 мин. Одну из них уничтожили турецкие моряки. Вторую обнаружили в территориальных водах Румынии. Точное местонахождение всех дрейфующих боезапасов установить невозможно, отметили в Минобороны.