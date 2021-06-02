Минобороны РФ: НАТО поставит Украине оружие под прикрытием учений

НАТО под прикрытием военных учений Sea Breeze поставит на Украину современное вооружение, которое потом попадет к ВСУ и националистическим батальонам в Донбассе. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков пояснил, что хотя учения по статусу и названию являются морскими, его истинные границы выходят далеко за пределы украинской акватории Черного моря. Генерал-майор сказал, что под прикрытием учений на Украину доставят современное оружие и боеприпасы для ВСУ.

«Все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сказал Конашенков.

Минобороны РФ в связи с этим будет внимательно следить за тем, как будут готовиться и проходить учения. При необходимости ведомство будет готово реагировать на обстановку, чтобы обеспечить военную безопасность России, добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией.