Минобороны РФ напомнило о «кровавом терроре» фашистов в Запорожье во времена Великой Отечественной войны

В ходе Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики с особой жестокостью истребляли жителей Запорожья. Город находился в оккупации с 3 октября 1941 по 14 октября 1943 года.

В Минобороны РФ напомнили, что за указанный срок немцы превратили Запорожье «в огромный концентрационный лагерь». Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале выдержки из документов военных лет.

В докладе политического отдела 12-й армии указано, что в оккупированном городе действовал режим «кровавого террора, средневекового мракобесия и варварского разбоя».

Нацисты пытались поставить промышленность Запорожья себе на службу, а когда это не удалось — уничтожили ее. Имевшуюся систему образования фашисты разрушили. Запорожцам приходилось существовать в рабских условиях. Население захватчики массово истребляли.

«В ночь с 7 на 8 марта 1942 года немецкие патрули обходили дома, поднимали всех на ноги. Целые семьи — старики, женщины, дети — выбрасывались на улицу. Здесь были украинцы, русские, евреи», — сказано в документе.

В тюрьмы тогда немецкие палачи загнали три тысячи человек. В пригородном совхозе в ямы зарыли множество трупов. Об этом месте население до сих пор вспоминает с ужасом.

«Приготовленных к расстрелу людей выстраивали в 10 шеренг. Вторая забрасывала землей первых расстрелянных, третья — вторую и так далее», — рассказали в Минобороны.

Советские войны отдали свои жизни и пролили кровь за свободу граждан СССР от немецко-фашистского гнета, в том числе и на землях современной Украины.