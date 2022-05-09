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    09 мая 2022, 01:26

    Минобороны РФ ко Дню Победы запустило на сайте раздел «Во власти преступного беспамятства»

    Полина Созыкина

    На сайте Минобороны РФ ко Дню Победы появился новый раздел «Во власти преступного беспамятства». Там собраны свидетельства сражений Красной армии за города западных областей Украины в годы Великой Отечественной войны и преступлениях киевского режима, который пытается стереть историческую память братских народов.

    Минобороны РФ ко Дню Победы запустило на сайте раздел «Во власти преступного беспамятства»

    «В разделе представлены оперативные документы 1-го и 4-го Украинских фронтов, учетные карточки воинских захоронений и мемориалов, установленных в местах ожесточенных боев; наградные материалы на воинов Красной Армии; свидетельства варварского отношения украинских националистов к советским памятникам, к своему собственному героическому прошлому», — говорится в заявлении ведомства.

    В новом разделе собраны свидетельства о героических подвигах бойцов по защите Украины в годы Великой Отечественной войны и факты варварского отношения к советским мемориалам, которые уничтожаются действующим киевским режимом.

    «Нынешняя власть на Украине всеми силами пытается украсть память у своего народа. И вернуть ее — наша главная задача!» — заключили в Минобороны РФ.