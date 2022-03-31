Минобороны РФ: гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье откроют по просьбе Макрона и Шольца

Гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточной остановкой в Бердянске российские военные откроют 1 апреля. Как заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, это сделают по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину.

Мизинцев подчеркнул, что гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей откроют в 10:00 по московскому времени.

«Для успешного осуществления гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что властям Украины необходимо до 03:00 ночи опубликовать сообщение об открытии гуманитарного коридора в средствах массовой информации, а также оповестить представителей посольств и международных организаций, работающих в стране.

Киев должен сообщить о своем решении российской стороне до 06:00, а также установить непрерывную связь для обмена информацией об эвакуации людей и начале режима тишины.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что планирует проведение эвакуации людей из Мариуполя еще на минувшей неделе. Он подчеркивал, что обсудит этот вопрос в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе последнего разговора лидеров двух стран подвижек по вопросу проведения Францией гуманитарной операции в Мариуполе не было.