  • Минобороны РФ досрочно получило второй комплект С-400

    21 октября 2019, 12:21

    Нина Петлинова

    Министерство обороны России досрочно получило от концерна ВКО «Алмаз-Антей» полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Это вторая поставка в текущем году, сообщила пресс-служба концерна РИА «Новости».
    Минобороны РФ досрочно получило второй комплект С-400

    Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро

    Подробнее

    «В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 „Триумф“», — процитировало агентство гендиректора концерна Яна Новикова.

    Концерн передал Министерству обороны зенитные ракетные системы на территории полигона Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Во время процедуры передачи техника совершила облет полигона. При этом сопровождались реальные цели в воздушном пространстве.

    Отмечается, что вся переданная техника успешно показала себя во время начальных стрельб. В сообщении уточняется, что приемно-сдаточные испытания прошли удачно.

    Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для защиты высокой степени эффективности от ударов авиации и различных ракет.