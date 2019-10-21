Минобороны РФ досрочно получило второй комплект С-400

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«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 „Триумф“», — процитировало агентство гендиректора концерна Яна Новикова.

Концерн передал Министерству обороны зенитные ракетные системы на территории полигона Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Во время процедуры передачи техника совершила облет полигона. При этом сопровождались реальные цели в воздушном пространстве.

Отмечается, что вся переданная техника успешно показала себя во время начальных стрельб. В сообщении уточняется, что приемно-сдаточные испытания прошли удачно.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для защиты высокой степени эффективности от ударов авиации и различных ракет.