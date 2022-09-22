Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кто получит повестки в военкоматы | 360°

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22 сентября 2022, 18:36

Минобороны разъяснило порядок призыва россиян по мобилизации

Минобороны России: мобилизации подлежат рядовые до 35 лет и офицеры до 55

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Министерство обороны разъяснило порядок частичной мобилизации в России. В первую очередь призыву подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, а также офицеры до 55 лет.

В Минобороны сообщили, что призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55 лет, сообщило РИА «Новости». Одним из определяющих факторов назвали наличие боевого опыта, а также наличие определенных военно-учетных специальностей.

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В оборонном ведомстве отметили, что конкретной очередности для мобилизации нет — на службу в ряды Вооруженных сил будут вызывать как офицеров, так и рядовых и сержантов. Для выполнения задач спецоперации армии необходимы артиллеристы, стрелки, танкисты, водители и механики-водители.

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Не будут призывать работников предприятий оборонной промышленности, временно не годных по состоянию здоровья, ухаживающих за инвалидами или членами семьи, а также имеющих четверых и более несовершеннолетних детей. Постоянно проживающие за пределами России и не состоящие на воинском учете тоже не получат повестки, а покинувших страну ненадолго и состоящих на учете вызвать в ряды ВС могут.

Накануне президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Решение объяснили необходимостью защиты суверенитета страны и безопасности людей на освобожденных территориях.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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