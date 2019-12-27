Минобороны рассказало о целях поступления «гиперзвука» на вооружение страны

В российском оборонном ведомстве рассказали, что поступление гиперзвукового оружия на вооружение необходимо, чтобы обеспечить обороноспособность страны. По словам заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, поступление такого оружия не несет в себе опасности для других государств.

«„Гиперзвук“ на вооружение уже поступил. Но дело в том, что мы никогда в роли агрессовров не выступали. <…> Вооруженные силы всегда служили для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Не атакующую способность. Так что никому не надо пугаться», — приводит сайт телеканала «Звезда» слова Цаликова.

По словам замминистра обороны страны, «гиперзвук» — это новые возможности перехвата, высокая маневренность и высочайшая скорость.

«Но это только для того, чтобы наши люди жили спокойно. Мы никуда не смотрим. Мы смотрим только за тем, чтобы нам не мешали нормально жить», — добавил Цаликов.

На расширенном заседании коллегии Минобороны России глава государства Владимир Путин заявил, что работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», гиперзвуковой ракеты «Циркон», подводному аппарату «Посейдон» и крылатой ракете «Буревестник» идут по плану.