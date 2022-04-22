Минобороны рассказало о спасенных из Мариуполя мирных жителях

Мариуполь находится в зоне спецоперации России на Украине. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев 22 апреля назвал количество эвакуированных за все время конфликта мирных жителей и сторонников ВСУ. Об этом сообщила Lеntа.ru.

«Из освобожденного российскими войсками Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойца ВСУ», — сказал Мизинцев.

Европа и США регулярно обвиняли Россию в срыве коридоров для эвакуации. Мизинцев заявил, что информация ведомства о количестве вывезенных из Мариуполя людях опровергает подобные заявления Запада. Также генерал-полковник заявил, что эти данные доказывают человеческое отношение ВС РФ как к мирному населению, так и к пленным сторонникам ВСУ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля рассказал президенту России о том, что Мариуполь почти полностью зачищен от националистов. По словам министра, бои продолжались только на территории «Азовсталь», где прятались остатки ВСУ. Путин распорядился прекратить зачистку завода. Он сказал, что это поможет сохранить живую силу ВС РФ.