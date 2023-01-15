Армия 15 января 2023, 21:53 Минобороны рассказало о работе самолетов-локаторов А-50У в зоне СВО Минобороны России: самолеты-локаторы А-50У обнаружили большинство сбитых истребителей ВСУ

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Большинство уничтоженных украинских истребителей обнаружили при помощи модернизированных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, рассказали в Минобороны. Там добавили, что эта техника обеспечивает господство ВКС России в зоне проведения спецоперации.

Представители министерства рассказали, что самолеты-локаторы осуществляют разведку и боевое управление отечественной авиации в зоне проведения СВО.

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«Благодаря русским „Аваксам“ обнаружены большинство из уничтоженных украинских истребителей», — уточнили в Минобороны.

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Самолеты А50-У оснащены радиолокационной станцией с излучением, направленным во все стороны. Благодаря этому экипаж способен заметить истребитель на расстоянии более 300 километров, обнаружить пуск ракеты за 800 километров, а также одновременно видеть более 300 целей.

Вечером 12 января российские военные освободили Соледар от подразделений ВСУ. В Минобороны рассказали, что сделать это удалось благодаря действиям ракетных войск, артиллеристов и авиации.