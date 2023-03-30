Армия 30 марта 2023, 14:31 Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: до 130 боевиков ВСУ и технику уничтожили на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили за сутки до 130 боевиков ВСУ и одну установку РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«За сутки уничтожили до 130 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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Российские военные разбили две боевые бронированные машины, установку РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Акация».

На Краснолиманском направлении удары наносила авиация и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр». Они поразили противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Ямполовка, Торское и Григоровка в ДНР.

Днем ранее российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Кроме того, противник понес потери в живой силе и технике на Купянском направлении: уничтожили 35 солдат, две бронемашины, два автомобиля и противотанковую пушку.