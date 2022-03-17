Минобороны рассказало о подвиге российского летчика во время спецоперации

Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки истребительного авиационного полка старший лейтенант Илья Перепелкин совершил подвиг в ходе спецоперации. Он уничтожил два украинских самолета Су-27.

Перепелкин на истребителе Су-35 выполнял боевое патрулирование по прикрытию наступающей группировки войск. Заняв зону дежурства в воздухе, он начал радиолокационный поиск воздушных целей в заданном районе, сообщил телеканал «Звезда».

В условиях применения ВСУ средств постановки помех Перепелкин смог обнаружить две воздушные цели Су-27, принадлежащие ВСУ.

Старший лейтенант вступил в неравный воздушный бой с превосходящими воздушными силами украинских военных. Перепелкин искусно выполнил маневр и продемонстрировал высокое мастерство, выпустив три управляемых ракеты типа «воздух — воздух». В результате два самолета Су-27 противника были уничтожены.

Таким образом, Перепелкин смог обеспечить господство в воздухе, что помогло активному наступлению ВС РФ на земле.