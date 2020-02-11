Минобороны рассказало о подготовке к учениям «Кавказ-2020»
Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу рассказал, как проходит подготовка к военным учениям «Кавказ-2020». Министра процитировал сайт телеканала «Звезда».
«Большое внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с администрациями субъектов Российской Федерации при решении оборонных задач», — отметил Шойгу.
По данным издания, стратегические командно-штабные учения «Кавказ — 2020» пройдут в Южном военном округе в сентябре. На открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом ВС РФ министр обороны напомнил, что в последнее время было много сделано для повышения боевых возможностей Вооруженных сил страны. В частности, в 2019 году российские войска получили свыше 6,5 тысяч единиц обновленного вооружения.