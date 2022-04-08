Минобороны рассказало о новых успехах российской ПВО и авиации ВКС РФ

Российская армия успешно выполняет задачи по демилитаризации Украины. Минобороны заявило, что за последние сутки Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около 90 военных объектов ВСУ. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова опубликовало РИА «Новости»

По его словам, только за последние сутки подразделение ВС РФ уничтожило 81 военный объект ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них два пункта управления, пусковая установка ЗРК „Оса“, три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники», — доложил Конашенков.

Также представитель Минобороны заявил об успешных действиях российской ПВО. Он отметил, что за последние сутки ВС уничтожили несколько беспилотников. Среди них — два беспилотника Bayraktar TB2.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два — «Bayraktar TB2», — заявил он.