В Харькове начали действовать сформированные украинскими националистами «летучие эскадроны смерти». Они расстреливают жилые дома из крупнокалиберных пулеметов.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил на брифинге, что таким образом националисты запугивают мирное население города.

«Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти», — подчеркнул он.

Националисты разъезжают по улицам на изъятых у жителей машинах, которые переоборудовали в «бандермобили».

«С целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», — пояснил Мизинцев.

По данным Минобороны, жителей Харькова попросту заблокировали в городе, а в жилых кварталах стоит тяжелая военная техника. Националисты по-прежнему прикрываются мирным населением.

Гуманитарная обстановка в Харькове стала критической. В ООН и ОБСЕ должны повлиять на позицию украинских властей и заставить их выполнять гуманитарную миссию.