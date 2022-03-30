Минобороны рассказало о «летучих эскадронах смерти» в Харькове
Минобороны: в Харькове появились «летучие эскадроны смерти», они стреляют по жилым домам
В Харькове начали действовать сформированные украинскими националистами «летучие эскадроны смерти». Они расстреливают жилые дома из крупнокалиберных пулеметов.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил на брифинге, что таким образом националисты запугивают мирное население города.
«Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти», — подчеркнул он.
Националисты разъезжают по улицам на изъятых у жителей машинах, которые переоборудовали в «бандермобили».
«С целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», — пояснил Мизинцев.
По данным Минобороны, жителей Харькова попросту заблокировали в городе, а в жилых кварталах стоит тяжелая военная техника. Националисты по-прежнему прикрываются мирным населением.
Гуманитарная обстановка в Харькове стала критической. В ООН и ОБСЕ должны повлиять на позицию украинских властей и заставить их выполнять гуманитарную миссию.